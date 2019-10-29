Руни назвал низкие зарплаты главной проблемой MLS

Форвард «Ди Си Юнайтед» Уэйн Руни поделился мнением о состоянии лиги MLS. По мнению англичанина, низкая оплата труда футболистов является главной проблемой развития лиги. В MLS действуют потолки зарплат, как и в других североамериканских лигах.
«Главная проблема MLS — зарплаты. Если посмотреть на уровень доходов клубов, то можно понять, что они не платят достойные зарплаты. Особенно это касается молодых игроков.
В этом плане MLS стоит равняться на европейские клубы, а не на американские лиги. Это было бы справедливо. Ещё в США очень легко проводятся трансферы. Один день ты играешь в Восточной конференции, а затем оказываешься в Западной», — приводит слова Руни The Athletic.
Клуб Руни в текущем сезоне пробился в плей-офф MLS, но не смог обыграть «Торонто» в первом раунде.
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