Тухель: Паредес начал чаще демонстрировать свои качества

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Томас Тухель прокомментировал победу в матче 18-го тура чемпионата Франции с «Сент-Этьеном». Голом в этой встрече отметился бывший полузащитник «Зенита» Леандро Паредес. Это его дебютный гол в составе парижан.

«Гол Паредеса? Он всегда забивает на тренировках. Оставалось, чтобы он начал забивать в матчах. Он начал всё чаще демонстрировать свои качества. Он очень счастлив.

Я ещё немного расстроен из-за того, что Неймар не смог реализовать пенальти. Неймар тоже грустит, так как он всегда хочет забить. Думаю, в следующий раз у него получится», — приводит слова Тухеля L’Equipe.

«Пари Сен-Жермен» продолжает уверенно лидировать в чемпионате Франции. Парижане набрали 42 очка. Отрыв от идущего вторым «Марселя» составляет 7 очков. «Сент-Этьен» занимает 11-е место, имея в активе 25 очков.