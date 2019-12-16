Гол Паредеса помог «ПСЖ» разгромить «Сент-Этьен» в матче Лиги 1

«Пари Сен-Жермен» разгромил «Сент-Этьен» в матче 18-го тура чемпионата Франции. Встреча проходила на стадионе «Жеффруа-Гишар» в Сент-Этьене и завершилась со счётом 4:0.

Первый мяч в матче был забит на 9-й минуте. Его автором стал бывший полузащитник «Зенита» Леандро Паредес. На 43-й минуте после передачи Неймара преимущество чемпиона закрепил Килиан Мбаппе. На 72-й минуте Мауро Икарди довёл счёт до разгромного. Точку в матче на 89-й минуте поставил Мбаппе, которому снова ассистировал Неймар.

«Пари Сен-Жермен» продолжает уверенно лидировать в чемпионате Франции. Парижане набрали 42 очка. Отрыв от идущего вторым «Марселя» составляет 7 очков. «Сент-Этьен» занимает 11-е место, имея в активе 25 очков.