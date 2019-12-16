Это’О обвинил африканцев в том, что Мане не выиграл «Золотой мяч»

Бывший футболист сборной Камеруна Самуэль Это’О выразил мнение, что нападающий «Ливерпуля» Садио Мане заслужил право стать обладателем «Золотого мяча» по итогам 2019 года, но малочисленное голосование в Африке лишило его этого.



«Если бы Садио выиграл «Золотой мяч», никто бы не стал жаловаться, потому что он заслужил этого и провёл свой лучший сезон. Месси завоевал приз, потому что за него голосовала вся Южная Америка. Думаю, европейцы тоже дружно проголосовали за ван Дейка, раз он занял второе место. Африканцы же не голосовали за Мане. Это большая проблема. У африканцев возникают проблемы с другими африканцами. Мы подвели самих себя. Нам нужно объединиться, если мы хотим прервать господство европейцев и южноамериканцев в номинации на «Золотой мяч», — цитирует Это’О Goal.com со ссылкой на IOL.



Напомним, Мане занял в голосовании за «Золотой мяч» четвёртое место. В тройке оказались форвард «Барселоны» Лионель Месси, одноклубник Садио защитник Вирджил ван Дейк и нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду.

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