Мане — лучший игрок месяца в английской Премьер-лиге

Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане признан лучшим игроком месяца в чемпионате Англии, об этом сообщает официальный сайт Премьер-лиги.

В ноябре сенегальский форвард забил 3 гола и стал автором одной результативной передачи в 4 матчах Премьер-лиги. «Ливерпуль» по-прежнему удерживает первую строчку в турнирной таблице чемпионата Англии и имеет преимущество над идущим на втором месте «Лестером» в 8 очков.

Это уже третий раз, когда 27-летний футболист выиграл эту награду. Первый раз — в августе 2017 года, затем в марте текущего года. Нападающий выиграл борьбу у Дели Алли («Тоттенхэм Хотспур»), Рауля Хименеса («Вулверхэмптон»), Ли Муссе («Шеффилд Юнайтед»), Сон Хын Мина («Тоттенхэм Хотспур»), Чаглара Сёюнджю («Лестер») и победителя этой номинации в октябре Джейми Варди («Лестер»).