Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Ван Боммель уволен с поста главного тренера ПСВ

Ван Боммель уволен с поста главного тренера ПСВ
Футбол / Прочие турниры 0

ПСВ на официальном сайте объявил о завершении сотрудничества с главным тренером команды Марком ван Боммелем. Причиной отставки специалиста стали неудовлетворительные результаты эйндховенской команды в текущем сезоне. Новый тренер ПСВ будет назначен в ближайшее время.

«Результаты слишком плохи и недостойны ПСВ. Турниры — это ключевые моменты, но тренировочный процесс также имеет определяющее значение. Мы внимательно следим за этим. ПСВ — клуб, в котором каждый старается помогать друг другу. В последние месяцы мы также пытались помочь. Но интересы клуба всегда находятся на первом месте. Оценка положения в итоге привела к этому болезненному решению. Мы сделали всё, чтобы переломить ситуацию. К сожалению, нам это не удалось», — отметил генеральный директор ПСВ Тоон Гербрандс.

Напомним, ван Боммель возглавил ПСВ летом 2018 года. После 17 туров ПСВ занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата Нидерландов, имея в активе 31 очко.

Ван Боммель может стать новым наставником «Баварии»
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019