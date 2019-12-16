Ван Боммель уволен с поста главного тренера ПСВ

ПСВ на официальном сайте объявил о завершении сотрудничества с главным тренером команды Марком ван Боммелем. Причиной отставки специалиста стали неудовлетворительные результаты эйндховенской команды в текущем сезоне. Новый тренер ПСВ будет назначен в ближайшее время.
«Результаты слишком плохи и недостойны ПСВ. Турниры — это ключевые моменты, но тренировочный процесс также имеет определяющее значение. Мы внимательно следим за этим. ПСВ — клуб, в котором каждый старается помогать друг другу. В последние месяцы мы также пытались помочь. Но интересы клуба всегда находятся на первом месте. Оценка положения в итоге привела к этому болезненному решению. Мы сделали всё, чтобы переломить ситуацию. К сожалению, нам это не удалось», — отметил генеральный директор ПСВ Тоон Гербрандс.
Напомним, ван Боммель возглавил ПСВ летом 2018 года. После 17 туров ПСВ занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата Нидерландов, имея в активе 31 очко.
- 16 декабря 2019
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