Каррагер: удивлюсь, если Анчелотти возглавит «Эвертон»

Бывший футболист «Ливерпуля», а ныне эксперт на британском телевидении Джейми Каррагер поделился мнением о возможном назначении Карло Анчелотти на пост главного тренера «Эвертона».

«Для «Эвертона» назначение Анчелотти станет настоящим поворотом. Я удивлюсь, если он возглавит клуб. Особенно учитывая то, где они сейчас находятся. Не уверен, что он тот человек, который может выполнить ту задачу, которая необходимую «Эвертону». Это менеджер, который руководил топ-клубами в мировом футболе. Он берёт действительно хорошие команды, и он добавляет немного штрихов к ним. Но болельщики «Эвертона будут в восторге.

Он не собирается побеждать в чемпионате или Лиге чемпионов в «Эвертоне». Задача любого менеджера этого клуба — попасть в первую шестёрку, что очень непросто», — приводит слова Каррагера Daily Mail со ссылкой на Sky Sports.

Карло Анчелотти уже работал в Премьер-лиге. С 2009 по 2011 год он тренировал «Челси» и приводил клуб к чемпионскому титулу. «Эвертон» располагается в настоящий момент на 16-м месте в английской Премьер-лиге. У мерсисайдского клуба в активе 18 очков в 17 турах чемпионата.