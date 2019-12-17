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Вейналдум не поможет «Ливерпулю» в полуфинале клубного чемпионата мира

Вейналдум не поможет «Ливерпулю» в полуфинале клубного чемпионата мира
Футбол / Англия 0

Полузащитник «Ливерпуля» Жоржиньо Вейналдум не примет участия в полуфинальном матче клубного чемпионата мира с «Монтерреем», сообщает пресс-служба клуба.

29-летний хавбек получил мышечное повреждение в минувшие выходные во встрече 17-го тура английской Премьер-лиги с «Уотфордом» (2:0) и был заменён во втором тайме. Травма оказалась не такой серьёзной, как ожидалось изначально, однако Жоржиньо не успеет восстановиться к следующему матчу. При этом не исключено участие игрока в финале, если красные попадут туда.

Матч «Монтеррей» – «Ливерпуль» состоится завтра, 18 декабря, на стадионе «Халифа Интернейшнл» в Дохе (Катар). Стартовый свисток прозвучит в 20:30 мск.

Турнирная сетка клубного чемпионата мира–2019. Расписание матчей.

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