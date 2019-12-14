Клопп: у Вейналдума мышечное повреждение, это может быть опасно

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о повреждении у полузащитника мерсисайдского клуба Жоржиньо Вейналдума. Напомним, хавбек получил травму в матче 17-го тура АПЛ с «Уотфордом» (2:0). Вместо Вейналдума на 59-й минуте встречи на поле вышел Эндрю Робертсон.
«У него проблемы с мышцами. Больше ничего не знаю. Сможет ли он поехать на клубный чемпионат мира? Это меня мало заботит. Сейчас важнее выяснить характер повреждения у игрока. Пока у меня мало информации. Это мышечное повреждение, и это может быть опасно. После обследования узнаем больше», — приводит слова Клоппа официальный сайт «Ливерпуля».
«Ливерпуль» набрал 49 очков и занимает 1-е место в английской Премьер-лиге. «Уотфорд» (9) — на последнем, 20-м месте. В тройку лидеров соревнований на данный момент также входят «Лестер Сити» (38) и «Манчестер Сити» (32).
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