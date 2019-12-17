Форвард «Эсперанса» повторил достижение Суареса, Роналду и Бэйла на клубном ЧМ

Нападающий тунисского «Эсперанса» Хамду Эль-Нуни стал четвёртым игроком в истории, который забил три мяча в матче клубного чемпионата мира, повторив достижение нападающего «Барселоны» Луиса Суареса (2015), экс-форварда «Реала» Криштиану Роналду (2016) и нападающего «Реала» Гарета Бэйла (2018).
Эль-Нуни сделал хет-трик в матче за 5-е место клубного чемпионата мира с катарским «Аль-Саддом». Матч завершился победой «Эсперанса» со счётом 6:2. Встреча состоялась в Дохе на стадионе «Халифа Интернешнл». Обслуживала матч румынская бригада арбитров во главе с Октавьяном Шовре, ему ассистировали судьи на линиях Себастьян Георге и Овидиу Хацеган.
Кроме Эль-Нуни, в составе «Эсперанса» отличились Анис Бадри и Самех Дербали. За «Аль-Садд» забивали Багдад Бунеджа и Хассан Аль-Хайдос.
- 17 декабря 2019
-
22:20
-
22:04
-
22:01
-
21:44
-
21:42
-
21:20
-
21:05
-
20:57
-
20:40
-
20:38
-
20:21
-
20:10
-
19:55
-
19:50
-
19:45
-
19:30
-
19:24
-
19:09
-
18:48
-
18:40
-
18:30
-
18:17
-
18:15
-
18:01
-
18:00
-
17:45
-
17:39
-
17:37
-
17:33
-
17:25
-
17:21
-
17:13
-
17:08
-
16:58
-
16:57