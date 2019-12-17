Форвард «Эсперанса» повторил достижение Суареса, Роналду и Бэйла на клубном ЧМ

Нападающий тунисского «Эсперанса» Хамду Эль-Нуни стал четвёртым игроком в истории, который забил три мяча в матче клубного чемпионата мира, повторив достижение нападающего «Барселоны» Луиса Суареса (2015), экс-форварда «Реала» Криштиану Роналду (2016) и нападающего «Реала» Гарета Бэйла (2018).

Эль-Нуни сделал хет-трик в матче за 5-е место клубного чемпионата мира с катарским «Аль-Саддом». Матч завершился победой «Эсперанса» со счётом 6:2. Встреча состоялась в Дохе на стадионе «Халифа Интернешнл». Обслуживала матч румынская бригада арбитров во главе с Октавьяном Шовре, ему ассистировали судьи на линиях Себастьян Георге и Овидиу Хацеган.

Кроме Эль-Нуни, в составе «Эсперанса» отличились Анис Бадри и Самех Дербали. За «Аль-Садд» забивали Багдад Бунеджа и Хассан Аль-Хайдос.