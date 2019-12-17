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«Вердер» крупно проиграл «Майнцу», пропустив 11 голов в двух последних матчах

«Вердер» крупно проиграл «Майнцу», пропустив 11 голов в двух последних матчах
Футбол / Германия 0

В матче 16-го тура чемпионата Германии «Вердер» проиграл «Майнцу» со счётом 0:5. Встреча состоялась в Бремене на стадионе «Везерштадион». Обслуживал матч арбитр Франк Вилленборг, ему ассистировали судьи на линиях Кристиан Бандурски и Арно Блос.

Счёт был открыт на 10-й минуте, автором забитого мяча стал Робин Куайсон, которому ассистировал Левин Эцтунали. Через несколько минут гости увеличили разрыв в счёте благодаря автоголу Иржи Павленки. Вскоре счёт довёл до крупного Куайсон с передачи Жан-Поля Бутьюса. На 38-й минуте четвёртый гол забил Куайсон, оформив хет-трик с паса Адама Салаи. Во втором тайме отличился Жан-Филипп Матета с передачи Бутьюса.

«Вердер» потерпел второе крупное поражение подряд, пропустив в двух матчах 11 голов. В предыдущем туре бременцы со счётом 1:6 проиграли «Баварии».

Германия - Бундеслига. 16-й тур
17 декабря 2019, вторник. 20:30 МСК
Вердер
Бремен
Окончен
0 : 5
Майнц
Майнц
0:1 Куайсон – 10'   0:2 Павленка – 15' (автогол)   0:3 Куайсон – 19'   0:4 Куайсон – 38'   0:5 Матета – 81'
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