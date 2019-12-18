«Монако» купил 18-летнего сербского защитника за € 10 млн

«Монако» на официальном сайте объявил о договорённости по трансферу защитника белградского «Партизана» Страхини Павловича.

Монегаски заплатили за футболиста € 10 млн. Переход будет оформлен после открытия зимнего трансферного окна. Остаток сезона защитник доиграет в «Партизане» на правах аренды.

18-летний Павлович является воспитанником «Партизана». В нынешнем сезоне он принял участие в 18 матчах сербского национального чемпионата (все — в основном составе), в которых стал автором одного забитого мяча, а также получил одну жёлтую карточку.

«Монако», набрав 25 очков в 17 матчах, занимает девятое место в турнирной таблице Лиги 1. Следующий матч монегаски проведут 21 декабря на своём поле с «Лиллем».