«Монако» купил 18-летнего сербского защитника за € 10 млн
«Монако» на официальном сайте объявил о договорённости по трансферу защитника белградского «Партизана» Страхини Павловича.
Монегаски заплатили за футболиста € 10 млн. Переход будет оформлен после открытия зимнего трансферного окна. Остаток сезона защитник доиграет в «Партизане» на правах аренды.
18-летний Павлович является воспитанником «Партизана». В нынешнем сезоне он принял участие в 18 матчах сербского национального чемпионата (все — в основном составе), в которых стал автором одного забитого мяча, а также получил одну жёлтую карточку.
«Монако», набрав 25 очков в 17 матчах, занимает девятое место в турнирной таблице Лиги 1. Следующий матч монегаски проведут 21 декабря на своём поле с «Лиллем».
«Монако» с Головиным проиграл «Лиллю» и вылетел из Кубка лиги
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