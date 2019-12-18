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«Монако» с Головиным проиграл «Лиллю» и вылетел из Кубка Лиги

«Монако» с Головиным проиграл «Лиллю» и вылетел из Кубка Лиги
Футбол / Франция 0

В матче 1/8 финала Кубка французской Лиги «Монако» проиграл «Лиллю» со счётом 0:3 и вылетел из турнира. Встреча состоялась в Фонвьее на стадионе «Луи II». Обслуживал матч арбитр Йоан Амель. Ему ассистировали судьи на линиях Стефан Пиньятелли и Матьё Гросбос.

Счёт был открыт на 19-й минуте. Автором забитого мяча стал Виктор Осимхен, которому ассистировал Нанитамо Иконе. В концовке первого тайма гости удвоили преимущество, отличился Лоик Реми. Монегаски могли сократить разрыв в счёте, но на 55-й минуте Ислам Слимани не реализовал 11-метровый. В концовке матча Реми довёл счёт до крупного, оформив дубль.

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин провёл на поле все 90 минут.

В чемпионате Франции «Монако», набрав 25 очков в 17 матчах, занимает 9-е место в таблице.

Франция - Кубок лиги. 1/8 финала
17 декабря 2019, вторник. 23:05 МСК
Монако
Монако
Окончен
0 : 3
Лилль
Лилль
0:1 Осимхен – 19'   0:2 Реми – 45+2'   0:3 Реми – 86'
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