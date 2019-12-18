«Сампдория» — «Ювентус»: онлайн-трансляция матча начнётся в 20:55

Сегодня, 18 декабря, на стадионе «Луиджи Феррарис» в Генуе состоится матч 17-го тура итальянской Серии А «Сампдория» — «Ювентус». Стартовый свисток прозвучит в 20:55 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.



Матч обслужит бригада арбитров во главе с Джанлукой Рокки. В бригаду также войдут ассистенты главного арбитра Сержио Рангетти и Дарио Чеккони. В роли резервного рефери выступит Антонио Джуа.



Туринский «Ювентус» набрал 39 очков в 16 матчах и занимает первое место в турнирной таблице итальянской Серии А. «Сампдория» (15) — на 15-м месте. В тройку лидеров соревнований также входят миланский «Интер» (39) и римский «Лацио» (36).

Турнирная таблица чемпионата Италии сезона-2019/20