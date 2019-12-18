«Сочи» расторг контракт с Кудряшовым
Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко подтвердил информацию о расторжении контракта с защитником сборной России Фёдором Кудряшовым.
«Контракт с Кудряшовым расторгнут по обоюдному согласию. Причины называть не буду», — сказал Рубашко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
Кудряшов перешёл в «Сочи» летом 2019 года на правах свободного агента. Ранее российский защитник выступал за такие команды, как казанский «Рубин», «Ростов», «Краснодар», «Спартак», «Истанбул Башакшехир», и другие клубы. В нынешнем сезоне 32-летний футболист принял участие в 16 матчах за «Сочи» и отметился одним голом.
«Сочи» набрал 15 очков в 18 матчах и занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице РПЛ.
- 18 декабря 2019
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19:40«Сочи» расторг контракт с Кудряшовым Эксклюзив
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