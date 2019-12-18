«Сочи» расторг контракт с Кудряшовым

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко подтвердил информацию о расторжении контракта с защитником сборной России Фёдором Кудряшовым.



«Контракт с Кудряшовым расторгнут по обоюдному согласию. Причины называть не буду», — сказал Рубашко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Кудряшов перешёл в «Сочи» летом 2019 года на правах свободного агента. Ранее российский защитник выступал за такие команды, как казанский «Рубин», «Ростов», «Краснодар», «Спартак», «Истанбул Башакшехир», и другие клубы. В нынешнем сезоне 32-летний футболист принял участие в 16 матчах за «Сочи» и отметился одним голом.

«Сочи» набрал 15 очков в 18 матчах и занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице РПЛ.