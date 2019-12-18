Ракитич заменит Бускетса в стартовом составе «Барселоны» на матч с «Реалом»

Полузащитник Иван Ракитич выйдет в стартовом составе «Барселоны» на перенесённый матч 10-го тура испанской Примеры с мадридским «Реалом» вместо хавбека Серхио Бускетса, сообщает пресс-служба каталонской команды.

Причины замены игрока в стартовом составе «Барселоны» не сообщаются. Бускетс начнёт матч с «Реалом» на скамейке запасных.

Матч «Барселона» — «Реал» состоится сегодня, 18 декабря, на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне. Начало — в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Барселона» в 16 матчах набрала 35 очков и возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании. Мадридский «Реал» (35) — на втором месте. В тройку лидеров соревнований входит также «Севилья», набравшая 31 очко в 17 матчах.