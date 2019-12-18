«Ливерпуль» вырвал победу у «Монтеррея» и вышел в финал клубного чемпионата мира

В матче 1/2 финала клубного чемпионата мира «Ливерпуль» обыграл «Монтеррей» со счётом 2:1 и вышел в решающий матч турнира. Встреча прошла на стадионе «Халифа Интернешнл» в Дохе. Обслуживал матч арбитр Роберто Тобар из Чили, ему ассистировали судьи на линиях Кристиан Шиманн и Клаудио Риос Ортис.
Счёт в матче был открыт уже на 12-й минуте — с передачи Мохамеда Салаха отличился Наби Кейта. Не прошло и двух минут, как Рохелио Мори восстановил статус-кво. «Монтеррей» практически ни в чём не уступал действующим победителям Лиги чемпионов, однако пропустил в компенсированное время от Роберто Фирмино. У мексиканской команды оставалось три минуты на то, чтобы забить в ответ, но с этой задачей они не справились.
Напомним, ранее в финал клубного чемпионата мира вышел бразильский «Фламенго», который обыграл в полуфинале турнира «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии со счётом 3:1. Финальный матч клубного чемпионата пройдёт 21 декабря.
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