Несколько клубов АПЛ проявляют интерес к Винисиусу

Несколько клубов английской Премьер-лиги интересуются нападающим мадридского «Реала» Винисиусом Жуниором. В их число входят «Арсенал», «Челси», «Тоттенхэм Хотспур», «Манчестер Юнайтед» и «Вулверхэмптон», сообщает El Desmarque.
По информации издания, трансфер может состояться уже в январе 2020 года. Конкуренцию клубам АПЛ составят «Пари Сен-Жермен», «Интер» и «Рома».
Винисиус выступает за «Реал» с июля 2018 года. Контракт 19-летнего форварда рассчитан до 30 июня 2025 года. В нынешнем сезоне футболист забил 2 мяча и отдал 1 результативную передачу в 14 матчах за «сливочных» во всех турнирах.
«Реал», набрав 36 очков, занимает второе место в турнирной таблице испанской Примеры. В 18-м туре команда Зинедина Зидана на своём поле сыграет с «Атлетиком» из Бильбао. Встреча состоится 22 декабря, начало — в 23:00 мск.
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