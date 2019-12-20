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Ван Дейк может сыграть с «Фламенго» в финале клубного чемпионата мира

Ван Дейк может сыграть с «Фламенго» в финале клубного чемпионата мира
Футбол / Прочие турниры 0

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк вернулся к тренировках с основным составом команды. Об этом сообщает Sky Sports.

Игрок сборной Нидерландов не принимал участия в матче полуфинала клубного чемпионата мира с «Монтерреем». При этом ван Дейк участвовал в тренировке перед финальным матчем с бразильским «Фламенго» и может принять участие в игре.

В предыдущем матче «Ливерпуль» выставил в центре полузащиты Джо Гомеса и Джордана Хендерсона, так как ван Дейк и Жоэль Матип не смогли принять участие в матче. Тогда английский клуб одержал победу со счётом 2:1

Финальный матч клубного чемпионата мира между «Ливерпулем» и «Фламенго» состоится завтра, 21 декабря, в Катаре. В матче за третье место сыграют «Монтеррей» и «Аль-Хиляль».

Ван Дейк — игрок года в Англии по версии Ассоциации футбольных болельщиков
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