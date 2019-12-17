Ван Дейк — игрок года в Англии по версии Ассоциации футбольных болельщиков

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк стал обладателем очередной индивидуальной награды, сообщает пресс-служба клуба.



28-летний футболист был признан лучшим игроком 2019 года в Англии по версии Ассоциации футбольных болельщиков. В голосовании Вирджил обошёл Рахима Стерлинга («Манчестер Сити»), Сон Хын Мина («Тоттенхэм Хотспур»), Джейми Варди («Лестер Сити»), Пьер-Эмерика Обамеянга («Арсенал») и своего одноклубника Садио Мане.



«Я очень признателен за эту награду, она значит многое для меня. Спасибо болельщикам по всей стране, которые голосовали за меня. Надеюсь, я смогу продолжать делать то же, что и сейчас, становиться лучше и помогать своей команде», — сказал ван Дейк.



Ранее ван Дейк был признан лучшим игроком английской Премьер-лиги в сезоне-2018/19 по версии Ассоциации профессиональных футболистов и самой лиги, а также завоевал приз лучшему игроку года от УЕФА.

Ещё плюсик за ван Дейка против Месси. Вирджил – главная звезда сборной мира FIFA На фоне споров о «Золотом мяче» команда недели от FIFA выглядит красноречиво. Болельщики «Ливерпуля» уверены – это больше чем намёк.