Киевское «Динамо» выступило с заявлением о проблемах Беседина с допингом

Киевское «Динамо» на своём официальном сайте выступило с заявлением, в котором прокомментировало информацию об отстранении нападающего Артёма Беседина из-за проваленного допинг-теста.
«19 декабря 2019 года «Динамо» было официально уведомлено о возможном нарушении Артёмом Бесединым антидопинговых правил УЕФА. В настоящий момент все нюансы и обстоятельства выясняются. Поэтому, а также соблюдая требования о конфиденциальности, «Динамо» не может предоставить футбольной общественности более детальную информацию до окончания соответствующих процедур», — говорится в заявлении киевлян.
23-летний Беседин является воспитанником «Динамо» и защищает цвета клуба с 2013 года, а в 2015 году выступал на правах аренды за «Металлист». С 2016 года Артём вызывается в сборную Украины. В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 13 матчах украинской Премьер-лиги, в которых записал на свой счёт 8 голов и получил 6 жёлтых карточек.
- 20 декабря 2019
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