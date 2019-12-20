Нападающий сборной Украины провалил допинг-тест после матча Лиги Европы

Нападающий киевского «Динамо» и сборной Украины Артём Беседин может стать участником допинг-скандала, сообщает «ТаТоТаке» в «Фейсбуке».



По информации источника, 23-летний игрок не прошёл допинг-тест после гостевого матча группового этапа Лиги Европы с «Мальмё». Форвард отстранён от любой футбольной деятельности на 30 дней. Детали пока неизвестны. При этом уточняется, что, по всей видимости, расследование дела только стартовало.



Беседин является воспитанником «Динамо» и защищает цвета клуба с 2013 года, а в 2015 году выступал на правах аренды за «Металлист». С 2016 года Артём вызывается в сборную Украины.



В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 13 матчах украинской Премьер-лиги, в которых записал на свой счёт 8 голов и получил 6 жёлтых карточек.

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