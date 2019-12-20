Лэмпард: Моуринью был прекрасным тренером «Челси», но я не хочу быть чьим-то клоном

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард поделился мнением о Жозе Моуринью, под руководством которого играл в лондонском клубе. В настоящее время португалец тренирует «Тоттенхэм Хотспур», с которым «Челси» предстоит сыграть в ближайшие выходные.



«Жозе был прекрасным тренером «Челси», у него было много положительных качеств, но я не хочу быть чьим-то клоном.



Я буду рад сыграть против Моуринью. В прошлом году я играл вместе с «Дерби» против его «Манчестер Юнайтед», и это было великолепно (клуб Лэмпарда выиграл в серии пенальти. — Прим. «Чемпионата»). Я всегда буду уважать Жозе.



Как бы то ни было, главным в воскресном матче будет именно встреча «Челси» и «Тоттенхэма», а не их тренеров», — цитирует Лэмпарда Sky Sports.



Матч «Тоттенхэм» — «Челси» состоится 22 декабря. По итогам 17 туров «Тоттенхэм» находится на пятом месте в турнирной таблице АПЛ. «Челси», имея на три очка больше, — на четвёртом.

Моуринью: я на сто процентов предан «Тоттенхэму»