Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Экс-футболист «Интера» Станкович возглавил «Црвену Звезду»

Экс-футболист «Интера» Станкович возглавил «Црвену Звезду»
Футбол / Прочие турниры 0

Бывший футболист сборной Сербии Деян Станкович назначен на пост главного тренера «Црвены Звезды», сообщается на официальном сайте команды.

Контракт между белградским клубом и экс-полузащитником рассчитан на два с половиной сезона – до лета 2022 года.

Станкович является воспитанником «Црвены Звезды» и защищал цвета клуба с 1994 по 1998 год. Затем он перебрался в Италию, где до 2004 года выступал за «Лацио», а на протяжении следующих девяти лет – за «Интер». В составе нерадзурри в 2013 году Деян завершил карьеру. С 2006 по 2013 год он вызывался в сборную Сербии.

Станкович — чемпион Югославии и Италии, а также обладатель внутренних трофеев этих стран, победитель Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира.

Экс-футболист «Интера» Станкович возглавил «Црвену Звезду»

Экс-футболист «Интера» Станкович возглавил «Црвену Звезду»

Фото: Официальный сайт ФК «Црвена Звезда»

Фанаты «Црвены Звезды» поддержали акцию протеста российских болельщиков
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019