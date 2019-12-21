Бывший футболист сборной Сербии Деян Станкович назначен на пост главного тренера «Црвены Звезды», сообщается на официальном сайте команды.
Контракт между белградским клубом и экс-полузащитником рассчитан на два с половиной сезона – до лета 2022 года.
Станкович является воспитанником «Црвены Звезды» и защищал цвета клуба с 1994 по 1998 год. Затем он перебрался в Италию, где до 2004 года выступал за «Лацио», а на протяжении следующих девяти лет – за «Интер». В составе нерадзурри в 2013 году Деян завершил карьеру. С 2006 по 2013 год он вызывался в сборную Сербии.
Станкович — чемпион Югославии и Италии, а также обладатель внутренних трофеев этих стран, победитель Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира.
Экс-футболист «Интера» Станкович возглавил «Црвену Звезду»
Фото: Официальный сайт ФК «Црвена Звезда»
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