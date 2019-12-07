Фанаты «Црвены Звезды» поддержали акцию протеста российских болельщиков

Фанаты сербского клуба «Црвена Звезда» поддержали акцию российских болельщиков против действий правоохранительных органов.



Во время матча 20-го тура чемпионата Сербии со «Спартаком» из Суботицы болельщики «Црвены Звезды» вывесили на трибуне баннер с надписью «Фанат — не преступник!».



Напомним, болельщики ряда команд Российской Премьер-Лиги провели акцию протеста в связи с массовыми задержаниями поклонников «Спартака» в Санкт-Петербурге перед встречей с «Зенитом» (0:1). На 30-й и 40-й минутах фанаты покинули стадионы, чтобы выразить недовольство действиями правоохранительных органов. К акции уже присоединились фанаты «Зенита», «Динамо», тульского «Арсенала», «Локомотива», «Краснодара» и московского ЦСКА.

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