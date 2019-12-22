«Барселона» 7-й раз в своей истории завершила год без поражений на «Камп Ноу»

В матче 18-го тура испанской Примеры «Барселона» принимала «Алавес». Встреча прошла на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне и завершилась победой хозяев со счётом 4:1.

В этом году «Барселона» ни разу не проиграли на домашнем стадионе, сообщает в «Твиттере» испанский статистик Алексис Мартин-Тамайо. В 28 матчах на «Камп Ноу» сине-гранатовые одержали 24 победы и 4 раза сыграли вничью. Разница мячей составила 81-20.

Подобное достижение покорилось каталонцам седьмой раз в своей истории. Ранее «Барселона» завершала год без поражений на «Камп Ноу» в 1957, 1959, 1968, 1974, 1975 и 2011 годах.

«Барселона» набрала 39 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. В тройку лидеров соревнований на данный момент также входят мадридский «Реал» (36) и «Севилья» (34).