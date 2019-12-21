«Барселона» разгромила «Алавес» в домашнем матче Примеры
В матче 18-го тура испанской Примеры «Барселона» принимала «Алавес». Встреча прошла на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне и завершилась победой хозяев со счётом 4:1.
В составе каталонской команды голы насчету нападающих Антуана Гризманна, Лионеля Месси и Луиса Суареса, который реализовал пенальти, а также полузащитника Артуро Видаля. За «Алавес» единственный мяч забил хавбек Пере Понс. Таким образом, «Барселона» продлила беспроигрышную серию в испанской Примере до семи матчей.
«Барселона» набрала 39 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Алавес» (19) — на 15-м месте. В тройку лидеров соревнований на данный момент также входят мадридский «Реал» (36) и «Севилья» (34).
- 21 декабря 2019
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