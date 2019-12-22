«Челси» обыграл «Тоттенхэм Хотспур» в матче чемпионата Англии

В матче 18-го тура английской Премьер-лиги «Тоттенхэм Хотспур» принимал «Челси». Лондонское дерби прошло на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» и завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.
Автором первого гола стал нападающий «Челси» Виллиан, отправивший мяч в ворота соперника на 12-й минуте после передачи полузащитника Матео Ковачича. Перед свистком на перерыв Виллиан увеличил преимущество гостей, реализовав пенальти. На 62-й минуте за неспортивное поведение с поля был удалён форвард «Тоттенхэма» Сон Хын Мин.
«Челси» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Англии. В активе команды Фрэнка Лэмпарда 32 очка. «Тоттенхэм» (26) — на 7-м месте.
В 19-м туре АПЛ «Челси» на своём поле сыграет с «Саутгемптоном», а «Тоттенхэм» дома встретится с «Брайтон энд Хоув Альбион». Оба матча состоятся 26 декабря.
- 22 декабря 2019
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