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«Челси» обыграл «Тоттенхэм Хотспур» в матче чемпионата Англии

«Челси» обыграл «Тоттенхэм Хотспур» в матче чемпионата Англии
Футбол / Англия 0

В матче 18-го тура английской Премьер-лиги «Тоттенхэм Хотспур» принимал «Челси». Лондонское дерби прошло на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» и завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.

Автором первого гола стал нападающий «Челси» Виллиан, отправивший мяч в ворота соперника на 12-й минуте после передачи полузащитника Матео Ковачича. Перед свистком на перерыв Виллиан увеличил преимущество гостей, реализовав пенальти. На 62-й минуте за неспортивное поведение с поля был удалён форвард «Тоттенхэма» Сон Хын Мин.

«Челси» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Англии. В активе команды Фрэнка Лэмпарда 32 очка. «Тоттенхэм» (26) — на 7-м месте.

В 19-м туре АПЛ «Челси» на своём поле сыграет с «Саутгемптоном», а «Тоттенхэм» дома встретится с «Брайтон энд Хоув Альбион». Оба матча состоятся 26 декабря.

Англия - Премьер-лига. 18-й тур
22 декабря 2019, воскресенье. 19:30 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Окончен
0 : 2
Челси
Лондон
0:1 Виллиан – 12'   0:2 Виллиан – 45+4' (пен)
Удаления: Мин – 62' / нет
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