Защитник «Челси» Рюдигер подвергся расистским оскорблениям со стороны фанатов «Тоттенхэма»

Болельщики «Тоттенхэм Хотспур» во время домашнего матча 18-го тура английской Премьер-лиги с «Челси» скандировали расистские кричалки в адрес защитника синих Антонио Рюдигера. Диктор стадиона призвал фанатов «шпор» прекратить оскорблять футболиста, сообщает Sky Sports News на своей странице в «Твиттере».

Возможно, причиной такого поведения поклонников «Тоттенхэма» стал эпизод с удалением нападающего Сон Хын Мина. Кореец получил красную карточку в середине второго тайма за удар ногой в корпус Рюдигера.

Матч завершился со счётом 2:0 в пользу «Челси». Оба гола забил нападающий Виллиан. Полузащитник Матео Ковачич записал в свой актив результативную передачу.

«Челси» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Англии. Команда Фрэнка Лэмпарда набрала 32 очка. «Тоттенхэм» (26) — на 7-м месте.