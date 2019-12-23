Сульшер — об игре де Хеа в матче с «Уотфордом»: ошибки случаются

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер высказался об игре голкипера «красных дьяволов» Давида де Хеа в матче 18-го тура английской Премьер-лиги с «Уотфордом» (0:2).



«Ошибки случаются. Давид был очень хорош на тренировках, я видел его сосредоточенность на работе. Один гол — следствие ошибки, второй — пенальти. Давид играл уверенно в последнее время. Не думаю, что что-то изменилось. Он допустил ошибку, но подобное происходит в футболе. Мы тренируемся каждый день, чтобы исправить ошибки», — приводит слова Сульшера BBC.

«Манчестер Юнайтед», набрав 25 очков, занимает восьмое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Лидером соревнований на данный момент является «Ливерпуль».