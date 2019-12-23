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В Танзании матч прервался из-за атаки пчёл. Видео

В Танзании матч прервался из-за атаки пчёл. Видео
Футбол / Прочие турниры 0

Матч Кубка независимости Танзании между командами «Янга» и «Иринга Юнайтед» был прерван из-за нападения роя пчёл.

В ходе встречи на стадион неожиданно прилетело огромное количество пчёл, которые атаковали футболистов, арбитров и зрителей. Инцидент произошёл в начале второго тайма. Участники матча были вынуждены броситься на газон, а потом бежать с поля, чтобы хоть как-то укрыться от насекомых. То же самое сделали запасные игроки и даже некоторые из зрителей.

Данное происшествие позабавило бокового арбитра, который, несмотря на опасность быть покусанным насекомыми, от души посмеялся над произошедшим.

Через некоторое время матч был продолжен. Победу одержал клуб «Янга» со счётом 4:0.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

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