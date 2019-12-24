Форвард дортмундской «Боруссии» Ройс женился
Нападающий дортмундской «Боруссии» и сборной Германии Марко Ройс женился. Церемония бракосочетания состоялась 21 декабря.
Избранницей 30-летнего футболиста стала немецкая модель Скарлетт Хартманн, с которой Ройс встречался с 2015 года. 30 марта 2019 года у пары родилась дочь.
Фото можно посмотреть на странице Марко Ройса в «Инстаграме».
Ройс выступает в составе дортмундской «Боруссии» с 2012 года. Вместе с немецким клубом форвард трижды становился обладателем Суперкубка Германии (2013, 2014, 2019), а также выигрывал Кубок страны в сезоне-2016/17. Ройс дважды признавался футболистом года в Германии (2012, 2019). В составе национальной команды Германии Ройс выиграл бронзу чемпионата Европы в 2012 году.
Ройс впервые стал отцом
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