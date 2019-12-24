Анчелотти определился с первой трансферной целью в «Эвертоне»

Новый главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти приступил к поискам усиления состава на ближайшие трансферные окна.



Как сообщает Mirror, в качестве своей первой цели итальянский специалист определил защитника «Шеффилд Юнайтед» Джона Игана. 27-летний футболист является одним из основных элементов удачного выступления «сов» в нынешнем сезоне, и «ириски» видят в нём идеальное дополнение для оборонительной линии.



Отмечается, что главный тренер «Шеффилда» Крис Уилдер осознаёт, что клуб не готов соперничать с другими клубами английской Премьер-лиги в плане финансов, но уверен, что ирландца удастся удержать в команде, учитывая её нынешнее положение.



Иган выступает за «Шеффилд» с 2018 года. В нынешнем сезоне защитник провёл 17 матчей в чемпионате Англии и получил 2 жёлтые карточки. Команда в настоящее время занимает пятое место в турнирной таблице первенства.



Анчелотти будет получать £21 в минуту. Но это не рекорд Итальянец возглавил «Эвертон» за час до игры с «Арсеналом».