Анчелотти определился с первой трансферной целью в «Эвертоне»

Новый главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти приступил к поискам усиления состава на ближайшие трансферные окна.
Как сообщает Mirror, в качестве своей первой цели итальянский специалист определил защитника «Шеффилд Юнайтед» Джона Игана. 27-летний футболист является одним из основных элементов удачного выступления «сов» в нынешнем сезоне, и «ириски» видят в нём идеальное дополнение для оборонительной линии.
Отмечается, что главный тренер «Шеффилда» Крис Уилдер осознаёт, что клуб не готов соперничать с другими клубами английской Премьер-лиги в плане финансов, но уверен, что ирландца удастся удержать в команде, учитывая её нынешнее положение.
Иган выступает за «Шеффилд» с 2018 года. В нынешнем сезоне защитник провёл 17 матчей в чемпионате Англии и получил 2 жёлтые карточки. Команда в настоящее время занимает пятое место в турнирной таблице первенства.
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