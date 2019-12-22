Анчелотти будет получать £21 в минуту. Но это не рекорд

На прошлой неделе Карло Анчелотти уволили из «Наполи», и в СМИ моментально появились новости о его следующем месте работы – именитого тренера отправляли в «Эвертон». Всё сошлось: итальянец и правда вернулся в Англию. Это произошло так быстро, что о назначении объявили всего за час до игры с «Арсеналом» (где на этой неделе тоже произошли изменения).

«Наполи»

Отъезд Анчелотти из Неаполя был делом времени – и причиной этому стало множество факторов.



— Клуб выдал худший старт в чемпионате за последние 10 лет. В значительной степени провал обусловили несостоявшиеся трансферы, а именно – переход Хамеса Родригеса. Итальянцы пишут, что Анчелотти всё лето наигрывал схему с учётом колумбийца, но игрок в «Наполи» так и не перешёл, поэтому осенью в срочном порядке пришлось менять схему. Некоторые игроки оказались не на своих позициях, что повлияло на результаты и настрой. В ноябре «Наполи» попрощался с мечтами о чемпионстве.



— Игроки устроили бунт. Владелец клуба Де Лаурентис был ожидаемо недоволен результатами, поэтому решил повлиять на команду: сказал, что после игры с «Зальцбургом» футболисты должны поехать на базу. Игроки взбунтовались, хотели поговорить с владельцем, но в раздевалку тот не пришёл. На базу уехали только Анчелотти и тренерский штаб, а футболисты разъехались по домам. За такой выпад их оштрафовали.



— Потом закрыть игроков на базе решил Анчелотти. Итальянец отменил выходной, собрал команду и попросил высказать все накопившиеся претензии. Футболистам не нравились методы подготовки, формирование состава и смена позиций на поле.



— Чтобы приглушить конфликт, Анчелотти ушёл. Это решение было принято совместно с Де Лаурентисом. Они давно дружат, поэтому расстались без каких-либо конфликтов.

«Эвертон»

В начале декабря руководство «Эвертона» приняло решение расстаться с Марком Силвой: результаты были, мягко говоря, не очень (клуб скатился в зону вылета), хотя летом было потрачено немало денег на трансферы. И. о. главного тренера стал Данкан Фергюсон. Шотландец начал неплохо, но сам открыто говорил, что клубом должны руководить лучшие.



И вот в клуб пришёл Анчелотти. «Моя мечта – сделать «Эвертон» успешным клубом», — сказал он после назначения.



А ещё тренер дважды сказал про конкурентоспособность: «Наша цель – быть конкурентоспособными в АПЛ, двигаться к вершине таблицы, соревноваться с клубами в Европе. Это произойдёт не сразу, однако нужно работать в этом направлении.



Мы хотим побеждать и быть конкурентоспособными. Наша задача – попасть в ЛЧ или ЛЕ. Клуб и наши болельщики мечтают о трофеях, и я здесь для того, чтобы попробовать претворить это в жизнь».



В штаб итальянца войдут Фергюсон и, по информации The Telegraph, его сын Давиде, с которым он работает с 2012 года. Контракт Анчелотти рассчитан на 4,5 года (до конца сезона-2023/24), зарабатывать тренер будет около 11,5 млн фунтов стерлингов в год, что делает его третьим самым высокооплачиваемым тренером в АПЛ (после Пепа Гвардиолы и Жозе Моуринью).

Вместе с этим Анчелотти получил от руководства обещание, что никаких проблем с трансферным бюджетом не будет.



— Когда Анчелотти обсуждал детали соглашения с «Эвертоном», он задал очевидный вопрос о трансферном бюджете, — рассказал владелец клуба Фархад Мошири. — Ответ был такой: у нас есть деньги, и мы не прочь их тратить.



Первый матч в качестве главного тренера «Эвертона» Анчелотти проведёт в следующие выходные: ливерпульский клуб встретится с «Бернли».