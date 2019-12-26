Чалый: УЕФА и Украина уничтожают крымский футбол

Гендиректор «Севастополя» и бывший наставник «Рубина» Валерий Чалый рассказал о положении крымских клубов.
«Могу сказать прямо, на сегодняшний день УЕФА и Украина уничтожают крымский футбол. По-другому это назвать не могу. Проводятся соревнования, но ни одна федерация, ни крымская, ни севастопольская, не входит в РФС. В 2014 году две команды от Крыма и одна от Севастополя начали выступать в Южной зоне ПФЛ. Украина подала протест, который в УЕФА приняли, и наши клубы снялись с чемпионата. УЕФА принял решение создать здесь особую экономическую футбольную зону.
На самом деле я никакой помощи от УЕФА не вижу, а вот помощь от Минспорта России есть. Самая главная беда в том, что страдают местные футболисты, родившиеся в украинский период. Даже дети, которые выступали в официальных украинских соревнованиях. Все они проходят по электронной системе УЕФА, как украинцы. И если они будут играть в российских лигах, то будут считаться там легионерами. Вот и представьте, могут ли наши крымские футболисты составлять конкуренцию своим сверстникам из других регионов России. Вдумайтесь, мы — регион России, а по футбольным законам УЕФА – легионеры в нашем футболе. Количество легионеров в ФНЛ — пять человек, а в ПФЛ, получается, путь и вовсе закрыт. А без второй лиги тяжело стать профессиональным футболистом, поскольку это неотъемлемая часть естественного карьерного роста футболиста. Вторая лига всегда была подпиткой для нашего футбола, и сейчас она в упадке, и мы видим, как сейчас провалились наши клубы в еврокубках. Это взаимосвязано», — приводит слова Чалого «Новый век».
- 26 декабря 2019
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