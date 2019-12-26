«Манчестер Юнайтед» изучает возможность приобретения Кулибали

«Манчестер Юнайтед» следит за ситуацией вокруг защитника «Наполи» Калиду Кулибали. Об этом сообщает The Telegraph.
Ранее появилась информация, что руководство выделит клубу до € 200 млн на зимние трансферы. Как сообщает источник, англичане изучают возможность приобретения 28-летнего защитника, который хочет покинуть неаполитанцев. После конфликта игроков с руководством «Наполи» готов отпустить игрока за сумму в € 70 млн. «Манчестер Юнайтед» может воспользоваться этим и попытаться купить сенегальца в январе.
Калиду Кулибали принял участие в 14 матчах чемпионата Италии в этом сезоне. Неаполитанский клуб располагается на восьмом месте в турнирной таблице Серии А с 24 очками в активе в 17 турах. Следующий матч подопечные Дженнаро Гаттузо проведут с «Интером». Встреча состоится 6 января.
- 26 декабря 2019
-
16:24
-
16:19
-
16:15
-
16:02
-
15:54
-
15:20
-
15:16
-
15:13
-
15:06
-
15:03
-
14:40
-
14:30
-
14:23
-
14:08
-
13:58
-
13:38
-
13:38
-
13:27
-
13:24
-
13:18
-
13:03
-
13:02
-
12:44
-
12:25
-
12:21
-
12:12
-
12:07
-
11:55
-
11:40
-
11:37
-
11:18
-
10:55
-
10:52
-
10:37
-
10:30