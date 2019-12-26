«Манчестер Юнайтед» изучает возможность приобретения Кулибали

«Манчестер Юнайтед» следит за ситуацией вокруг защитника «Наполи» Калиду Кулибали. Об этом сообщает The Telegraph.

Ранее появилась информация, что руководство выделит клубу до € 200 млн на зимние трансферы. Как сообщает источник, англичане изучают возможность приобретения 28-летнего защитника, который хочет покинуть неаполитанцев. После конфликта игроков с руководством «Наполи» готов отпустить игрока за сумму в € 70 млн. «Манчестер Юнайтед» может воспользоваться этим и попытаться купить сенегальца в январе.

Калиду Кулибали принял участие в 14 матчах чемпионата Италии в этом сезоне. Неаполитанский клуб располагается на восьмом месте в турнирной таблице Серии А с 24 очками в активе в 17 турах. Следующий матч подопечные Дженнаро Гаттузо проведут с «Интером». Встреча состоится 6 января.