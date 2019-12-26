«Арсенал» пропустил первый гол при Артете

В эти минуты в Борнмуте проходит матч 19-го тура АПЛ. «Борнмут» принимает «Арсенал».
На 35-й минуте хозяева вышли вперёд после того, как Дэн Гослинг замкнул прострел Джека Стейси.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
«Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию матча «Борнмут» — «Арсенал».
«Арсенал» занимает в турнирной таблице АПЛ 11-е место. Лондонцы в 18 турах набрали 23 очка. В ходе сезона «канониры» отправили в отставку с поста главного тренера испанского специалиста Унаи Эмери. Его в итоге сменил Микель Артета, который был помощником Хосепа Гвардиолы в «Манчестер Сити».
«Борнмут» в турнирной таблице АПЛ располагается на 14-м месте, набрав 19 очков в 18 турах.
19-й тур АПЛ стартовал ранее. В первом матче тура «Тоттенхэм» одержал волевую победу, обыграв «Брайтон» со счётом 2:1.
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