«Манчестер Юнайтед» готов отпустить Погба в «Реал» в обмен на Винисиуса и $ 110 млн

Руководство мадридского «Реала» продолжает прилагать максимум усилий для того, чтобы заполучить в свои ряды полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба. Как сообщает El Desmarque, в Манчестере готовы расстаться с чемпионом мира ради Винисиуса Жуниора и $ 110 млн. Альтернативным вариантом в стане британского гранда считают продажу Погба за $ 205 млн.
Напомним, о возможном переходе Погба в мадридский клуб в различных СМИ говорят с лета. Сообщалось, что сам футболист не против поиграть под руководством соотечественника — Зинедина Зидана.
Большую часть текущего сезона Поль пропустил из-за травмы. В семи матчах на клубном уровне 26-летний футболист отметился двумя ассистами.
19-летний Винисиус провёл за «Реал» 21 матч в сезоне-2019/20, отметившись четырьмя забитыми мячами и одной результативной передачей.
- 26 декабря 2019
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