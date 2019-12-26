Артета — после ничьей с «Борнмутом»: доволен многими вещами, которые увидел сегодня

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета дал комментарий после выездного матча 19-го тура английской Премьер-лиги с «Борнмутом» (1:1). Эта встреча стала для испанского специалиста первой на посту наставника «канониров».
«Я доволен многими вещами, которые увидел сегодня, и многими вещами, которые мы отрабатывали на тренировках и показали в этом матче. Я не рад, поскольку мы не победили, но в целом доволен.
Это часть процесса обучения. С точки зрения отношения к делу и желания наша команда выступила лучше, чем я ожидал. Футболисты «Арсенала» ещё не привыкли играть в таком ритме.
Я всё ещё изучаю игроков. Хочу сделать так, чтобы они действовали более надёжно, когда оказываются на поле. Сейчас моя единственная цель — найти решения, чтобы мы лучше атаковали и защищались», — цитирует Артету BBC.
- 26 декабря 2019
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