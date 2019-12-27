Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Мактоминей получил травму колена в матче с «Ньюкаслом»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Скотт Мактоминей получил травму колена в домашнем матче 19-го тура английской Премьер-лиги с «Ньюкаслом» (4:1). Об этом сообщил главный тренер «МЮ» Уле-Гуннар Сульшер на послематчевой пресс-конференции.

«Вероятно, он травмировал связку колена. Не знаю, насколько серьезно, посмотрим. Не уверен, будет ли он готов к игре с «Бернли», — приводит слова Сульшера Daily Mail.

Также английские СМИ сообщают, что 23-летний полузащитник покинул стадион на костылях.

В этом сезоне Мактоминей принял участие в 21 матче за «МЮ» во всех турнирах, в которых отметился 3 голами и 1 результативной передачей.

После 19 туров, «красные дьяволы» с 28 очками занимают 7-е место в АПЛ, отставая от зоны еврокубков на 1 очко.

28 декабря «Манчестер Юнайтед» на выезде проведёт матч 20-го тура чемпионата Англии с «Бёрнли», начало — в 22:45 мск.