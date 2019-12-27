Сульшер: несправедливо требовать, чтобы футболисты проводили два матча за три дня

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер дал комментарий после домашнего матча 19-го тура английской Премьер-лиги с «Ньюкасл Юнайтед» (4:1).
«При счёте 0:1 наша команда заставила соперника допускать ошибки, а затем воспользовалась этим. В матче с «Уотфордом» мы тоже создавали моменты, но не реализовали их.
Мэйсон Гринвуд — хороший нападающий. Всегда знаешь, что он будет бить в створ ворот чаще, чем мимо. Приятно видеть, как он забивает. Поль Погба отсутствовал долгое время и должен ещё немного адаптироваться после травмы. Он будет прибавлять.
Что касается календаря, то несправедливо требовать, чтобы футболисты проводили два матча за три дня, но нужно просто идти дальше. У нас молодая команда, сильная с ментальной точки зрения, а это значит, что мы будем готовы», — цитирует Сульшера BBC.
28 декабря «красные дьяволы» на выезде проведут матч 20-го тура чемпионата Англии с «Бёрнли», начало — в 22:45 мск.
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