«Спартак» согласился отпустить Джано в турецкий клуб «Денизлиспор»

Полузащитник московского «Спартака» Джано Ананидзе с большой вероятностью проведёт ближайшие несколько месяцев в Турции.
Как сообщает Aksam.com.tr, красно-белые согласились отпустить 27-летнего футболиста в «Денизлиспор». Ожидается, что хавбек перейдёт в турецкий клуб на правах аренды на полгода. При этом «Спартак» будет выплачивать ему часть зарплаты.
Джано защищает цвета «Спартака» с 2009 года. За время в клубе он дважды уходил в аренду – в «Ростов» в сезоне-2013/2014 и в «Крылья Советов» во второй половине прошлого сезона. В нынешней кампании грузинский игрок принял участие в шести матчах Российской Премьер-Лиги, не отметившись результативными действиями.
«Денизлиспор» после 16 туров занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата Турции.
- 27 декабря 2019
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