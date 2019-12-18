Цорн: Джано сам спросил, может ли уйти из «Спартака». Скорее всего, будет аренда

Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн рассказал о будущем игроков московской команды Джано Ананидзе, Резиуана Мирзова и Педро Роши.



«Перед уходом на каникулы Джано сам инициировал разговор с руководством о своей роли в команде. Понятно, что он, как любой футболист, хочет играть и не может быть доволен тем временем, которое у него есть. Он зрелый игрок и хочет получать больше времени. Тем более что перед сборной Грузии маячит перспектива выхода на Евро-2020, а Джано — игрок обоймы и не хочет потерять вместе с местом в национальной команде шанс поехать на этот исторический для грузин турнир. Джано сам спросил у нас, может ли он уйти, если у него появится вариант. Речь сейчас может идти как об аренде, так и о продаже игрока. На разрыв контракта пойти не готовы: не хотим потерять деньги. Скорее всего, это будет аренда. Разговоры о Гулиеве преждевременны.



Что касается Мирзова, до меня доносят информацию из СМИ и от болельщиков. Критика присутствует всегда. Мы общались с тренером по каждому игроку, в том числе и по Мирзову. Тедеско сказал, что знает, как его использовать и Резиуан его устраивает.

Роша? Мы ведём переговоры о его аренде с «Фламенго». У Тедеско есть понимание того, что в его распоряжении должны быть 19-20 полевых игроков и два-три вратаря, больше ему не надо. Доменико устраивает эта команда, тем более в линии атаки. Если у Роши хорошо получается играть в Бразилии и он востребован там, зачем рисковать и лишний раз смотреть на него здесь? Педро может перейти в стан чемпиона Бразилии, а «Спартак» — заработать на этой аренде. Всю зарплату игроку будут платить бразильцы, плюс есть хорошая опция дальнейшей продажи. Ещё перед последней арендой клуб переподписал с ним контракт до 2023 года», — приводит слова Цорна Sport24.