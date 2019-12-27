Кто был лучшим полузащитником РПЛ в 2019 году?
Подходит к концу 2019 год. Российская Премьер-Лига ушла на зимний перерыв после 19 туров.
«Чемпионат» предлагает вам ответить на вопрос: кто был лучшим полузащитником чемпионата России в этом году?
Среди предложенных вариантов – Зелимхан Бакаев («Спартак»), Вильмар Барриос («Зенит»), Никола Влашич (ЦСКА), Гжегож Крыховяк и Алексей Миранчук (оба – «Локомотив»). Также присутствует вариант «кто-то другой».
Принять участие в голосовании можно, перейдя по ссылке.
Кто лучший защитник года в РПЛ?
Узнайте, что думают по этому поводу эксперты и читатели «Чемпионата».
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