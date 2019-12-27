Кто был лучшим полузащитником РПЛ в 2019 году?

Подходит к концу 2019 год. Российская Премьер-Лига ушла на зимний перерыв после 19 туров.



«Чемпионат» предлагает вам ответить на вопрос: кто был лучшим полузащитником чемпионата России в этом году?



Среди предложенных вариантов – Зелимхан Бакаев («Спартак»), Вильмар Барриос («Зенит»), Никола Влашич (ЦСКА), Гжегож Крыховяк и Алексей Миранчук (оба – «Локомотив»). Также присутствует вариант «кто-то другой».

Принять участие в голосовании можно, перейдя по ссылке.