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Кто был лучшим полузащитником РПЛ в 2019 году?

Кто был лучшим полузащитником РПЛ в 2019 году?
Футбол / РПЛ 0

Подходит к концу 2019 год. Российская Премьер-Лига ушла на зимний перерыв после 19 туров.

«Чемпионат» предлагает вам ответить на вопрос: кто был лучшим полузащитником чемпионата России в этом году?

Среди предложенных вариантов – Зелимхан Бакаев («Спартак»), Вильмар Барриос («Зенит»), Никола Влашич (ЦСКА), Гжегож Крыховяк и Алексей Миранчук (оба – «Локомотив»). Также присутствует вариант «кто-то другой».

Принять участие в голосовании можно, перейдя по ссылке.

Кто лучший защитник года в РПЛ?
Узнайте, что думают по этому поводу эксперты и читатели «Чемпионата».
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