Кто лучший защитник года в РПЛ?

Продолжаем подводить итоги уходящего года. На очереди защитники. Кто был лучшим в 2019 году и почему? Отвечают читатели и эксперты «Чемпионата».

Андрей Соломатин, бывший защитник ЦСКА:



— Марио Фернандес. Он является одним из лидеров не только ЦСКА, но и сборной. Помимо того что Марио надёжен в обороне, он ещё и создаёт опасные моменты, завершая их. Его игра очень сбалансирована. Фернандес стабильнее остальных, конечно, не считая последних нескольких матчей.

Дмитрий Сенников, бывший защитник «Локомотива»:



— Мой выбор – Ярослав Ракицкий. «Зенит» меньше всех пропустил в первой части чемпионата. Лучшим защитником должен быть либо Иванович, либо Ракицкий. Ярослав зачастую проявляет лидерские качества и забивает важные голы.

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Алексей Игонин, бывший защитник «Сатурна» и «Зенита»:



— Я назову Ракицкого. Мне очень давно импонирует его игра. Он играет большую роль в атаке команды — это очень важно. По количеству и точности передач, Ярослав точно является одним из лидеров чемпионата. У нас не так много футболистов, которые могут начинать атаки. Очень хороший трансфер для «Зенита».

Валерий Гладилин, бывший защитник «Спартака»:



— Лучший защитник этого года — Бранислав Иванович. Он капитан команды, а первое место «Зенита» — во многом заслуга Ивановича. Он образует основной стержень обороны. Иванович очень стабильно играет, провёл все матчи в этой части сезона. Он очень редко совершает ошибки и никогда не опускает игру ниже своей планки. Бранислав образует основной стержень обороны.

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Александр Мостовой, нападающий сборных СССР, СНГ и России:



— Лучшим защитником этого года считаю Марио Фернандеса. Он один из самых высокоуровневых защитников, один из самых стабильных. Поражаюсь его самоотдаче и работоспособности. На всех позициях тяжело играть, но на краю это ещё сложнее. Конечно, у него есть небольшие недочёты, но ему могут позавидовать даже защитники, которые младше него на 10 лет. Марио можно ставить в пример. Он заслуженно является для меня лучшим защитником.



Олег Корнаухов, бывший защитник ЦСКА:



— Марио Фернандес – лучший защитник года. Он является лидером клуба и сборной. Его качества позволяют играть и в защите, и в полузащите. Это большая помощь команде.



Анатолий Бышовец, заслуженный тренер СССР:



— Лучший защитник 2019 года — Джикия. На моей памяти было мало защитников, которые могли бы сочетать такую надёжность развития и завершения атак при стандартных положениях.

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Наше мнение



Андрей Панков, корреспондент «Чемпионата»:

— Лучшим защитником года можно было бы назвать Ярослава Ракицкого, главным достоинством которого является его прекрасный первый пас. Это безусловно важно, но как защитник он не был лучшим и довольно часто допускал позиционные ошибки. Логичным был бы выбор Марио Фернандеса, который в этом году забил несколько важных мячей ЦСКА и сборной, и в целом играл на привычно высоком уровне, но к концу года Марио чуть сдал. Поэтому лучшим защитником года именно в РПЛ назову Бранислава Ивановича. Капитан «Зенита» провёл этот год в российском чемпионате на высочайшем уровне. 35-летний серб не допускал серьёзных ошибок, забил несколько важных голов и ведёт свою команду к очередному титулу чемпионов России



Мнение читателей



chumak84:



— Я бы за Жиго голосовал, как-никак лучший бомбардир «Спартака».



amunra:



— По-моему, очевидно, что Ракицкий! Не просто как защитник, но и как диспетчер, исполнитель штрафных ударов, заводила команды, с умением подключаться в атаку и не испортить. Фланговые защитники важны, но они сейчас больше важны в атаке, поэтому говоря о защите — Рак…



ussr1955:



— Ракицкий был хорош. Но голос отдаю Марио. Человек с двумя сердцами, великий «немой».