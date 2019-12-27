«Тот же Златан. Другой дьявол». Ибрагимович сравнил себя с богом
Шведский нападающий Златан Ибрагимович после заключения контракта с «Миланом» сравнил себя с богом. Форвард выложил фото, на котором он изображён в образе бога, который борется с дьяволом.
«Тот же Златан. Другой дьявол», — написал Ибрагимович.
Фото можно посмотреть на странице Златана Ибрагимовича в «Твиттере».
Последним клубом Златана был «Лос-Анджелес Гэлакси», за который он выступал с марта 2018 года по ноябрь 2019-го. В минувшем сезоне североамериканской футбольной лиги MLS 38-летний шведский футболист забил 31 мяч и отдал 8 результативных передач в 31 матче.
Напомним, Ибрагимович выступал за «Милан» с 2010 по 2012 год. Вместе с красно-чёрными форвард стал чемпионом итальянской Серии А и выиграл Суперкубок Италии.
Ибрагимович стал игроком «Милана»
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