Ибрагимович стал игроком «Милана»

«Милан» на официальном сайте объявил о заключении контракта со шведским нападающим Златаном Ибрагимовичем. Соглашение форварда с итальянским клубом рассчитано до конца сезона-2019/20 с возможностью продления ещё на сезон.
В четверг, 2 января, Ибрагимович прибудет в Милан для прохождения медицинского осмотра. Затем состоится пресс-конференция футболиста.
Фото: Официальный сайт «Милана»
Последним клубом Златана был «Лос-Анджелес Гэлакси», за который он выступал с марта 2018 года по ноябрь 2019-го. В минувшем сезоне североамериканской футбольной лиги MLS 38-летний шведский футболист забил 31 мяч и отдал 8 результативных передач в 31 матче.
Напомним, Ибрагимович выступал за «Милан» с 2010 по 2012 год. Вместе с красно-чёрными форвард стал чемпионом итальянской Серии А и выиграл Суперкубок Италии.
- 27 декабря 2019
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