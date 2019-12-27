Ибрагимович стал игроком «Милана»

«Милан» на официальном сайте объявил о заключении контракта со шведским нападающим Златаном Ибрагимовичем. Соглашение форварда с итальянским клубом рассчитано до конца сезона-2019/20 с возможностью продления ещё на сезон.

В четверг, 2 января, Ибрагимович прибудет в Милан для прохождения медицинского осмотра. Затем состоится пресс-конференция футболиста.

Фото: Официальный сайт «Милана»

Последним клубом Златана был «Лос-Анджелес Гэлакси», за который он выступал с марта 2018 года по ноябрь 2019-го. В минувшем сезоне североамериканской футбольной лиги MLS 38-летний шведский футболист забил 31 мяч и отдал 8 результативных передач в 31 матче.



Напомним, Ибрагимович выступал за «Милан» с 2010 по 2012 год. Вместе с красно-чёрными форвард стал чемпионом итальянской Серии А и выиграл Суперкубок Италии.