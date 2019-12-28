Мусаев — о покупке игроков зимой: вероятность минимальная
Старший тренер «Краснодара» Мурад Мусаев рассказал о планах клуба на ближайшее зимнее трансферное окно.
«Планируются ли зимой трансферы на вход? Вероятность минимальная. Только в случае чьего-то ухода.
Кто может уйти? Понимаю, что есть ряд футболистов, получающих меньше практики, чем они хотели бы. Сегодня у клуба есть несколько предложений, над которыми мы размышляем. Обойдёмся без конкретики. И если поймём, что трансфер пойдёт на пользу игроку, тогда возможно всё», — сказал Мусаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Гончаровым.
«Краснодар», набрав 35 очков, занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В 19 матчах «быки» одержали 9 побед, 8 раз сыграли вничью и потерпели 2 поражения.
Главные цифры 2019 года в РПЛ. Много «Зенита» и почти нет «Спартака»
Основные данные чемпионата России – в нашей инфографике.
- 28 декабря 2019
-
11:03
-
10:58
-
10:34
-
10:24
-
10:00
-
09:57
-
09:42
-
09:40
-
09:35
-
09:20
-
09:19
-
09:00
-
08:40
-
08:30
-
03:42
-
03:12
-
02:49
-
02:08
-
01:46
-
01:27
-
00:59
-
00:43
-
00:43
-
00:42
-
00:35
-
00:12
-
00:10
-
00:10
-
00:06
-
00:00
- 27 декабря 2019
-
23:45
-
23:32
-
23:19
-
23:14
-
23:04
Партнерский контент