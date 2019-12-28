Мусаев — о покупке игроков зимой: вероятность минимальная

Старший тренер «Краснодара» Мурад Мусаев рассказал о планах клуба на ближайшее зимнее трансферное окно.

«Планируются ли зимой трансферы на вход? Вероятность минимальная. Только в случае чьего-то ухода.

Кто может уйти? Понимаю, что есть ряд футболистов, получающих меньше практики, чем они хотели бы. Сегодня у клуба есть несколько предложений, над которыми мы размышляем. Обойдёмся без конкретики. И если поймём, что трансфер пойдёт на пользу игроку, тогда возможно всё», — сказал Мусаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Гончаровым.

«Краснодар», набрав 35 очков, занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В 19 матчах «быки» одержали 9 побед, 8 раз сыграли вничью и потерпели 2 поражения.