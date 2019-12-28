Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Итоги 2019 года
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Во время матча «Вулверхэмптон» — «Манчестер Сити» в Стерлинга бросили фляжку

Во время матча «Вулверхэмптон» — «Манчестер Сити» в Стерлинга бросили фляжку
Футбол / Англия 0

В матче 19-го тура английской Премьер-лиги «Вулверхэмптон» — «Манчестер Сити» (3:2) кто-то бросил с трибун фляжку в нападающего «горожан» Рахима Стерлинга, сообщает BBC.

После произошедшего на стадионе прозвучало сообщение о наказании за бросание посторонних предметов на поле. Также отмечалось, что на стадионе работают камеры видеонаблюдения.

«Вулверхэмптон» набрал 30 очков в 19 матчах и занимает 5-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Манчестер Сити» (38) — на 3-м месте. Лидером соревнований на данный момент является «Ливерпуль», набравший 52 очка в 18 матчах.

В следующем туре чемпионата Англии «Манчестер Сити» примет «Шеффилд Юнайтед», а «Вулверхэмптон» сыграет на выезде с «Ливерпулем». Обе встречи пройдут 29 декабря.

Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019