Во время матча «Вулверхэмптон» — «Манчестер Сити» в Стерлинга бросили фляжку

В матче 19-го тура английской Премьер-лиги «Вулверхэмптон» — «Манчестер Сити» (3:2) кто-то бросил с трибун фляжку в нападающего «горожан» Рахима Стерлинга, сообщает BBC.



После произошедшего на стадионе прозвучало сообщение о наказании за бросание посторонних предметов на поле. Также отмечалось, что на стадионе работают камеры видеонаблюдения.



«Вулверхэмптон» набрал 30 очков в 19 матчах и занимает 5-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Манчестер Сити» (38) — на 3-м месте. Лидером соревнований на данный момент является «Ливерпуль», набравший 52 очка в 18 матчах.

В следующем туре чемпионата Англии «Манчестер Сити» примет «Шеффилд Юнайтед», а «Вулверхэмптон» сыграет на выезде с «Ливерпулем». Обе встречи пройдут 29 декабря.