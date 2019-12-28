Ван Дейк: чемпионская гонка? Пусть о ней говорят журналисты

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк прокомментировал ситуацию в турнирной таблице английской Премьер-лиги.



«О наших шансах на титул должны говорить вы, журналисты. Мы же просто сосредоточимся на следующем матче. Раз за разом будем давать один и тот же ответ, ведь нам особо нечего сказать по этому поводу.



Да, мы великолепно сыграли с «Лестером», но впереди матч с «Вулверхэмптоном», нам нужно готовиться к нему — это будет совершенно другая игра. Будет тяжело, но, надеюсь, у нас получится. Впрочем, показать свой максимум не всегда бывает возможно», — цитирует ван Дейка The Telegraph.



По итогам 19 туров «Ливерпуль» опережает идущий вторым «Лестер» на 13 очков. При этом у команды Юргена Клоппа один матч в запасе.