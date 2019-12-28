Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Итоги 2019 года
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Ван Дейк: чемпионская гонка? Пусть о ней говорят журналисты

Ван Дейк: чемпионская гонка? Пусть о ней говорят журналисты
Футбол / Англия 0

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк прокомментировал ситуацию в турнирной таблице английской Премьер-лиги.

«О наших шансах на титул должны говорить вы, журналисты. Мы же просто сосредоточимся на следующем матче. Раз за разом будем давать один и тот же ответ, ведь нам особо нечего сказать по этому поводу.

Да, мы великолепно сыграли с «Лестером», но впереди матч с «Вулверхэмптоном», нам нужно готовиться к нему — это будет совершенно другая игра. Будет тяжело, но, надеюсь, у нас получится. Впрочем, показать свой максимум не всегда бывает возможно», — цитирует ван Дейка The Telegraph.

По итогам 19 туров «Ливерпуль» опережает идущий вторым «Лестер» на 13 очков. При этом у команды Юргена Клоппа один матч в запасе.

Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019